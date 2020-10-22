«Меня называли пучеглазой лягушкой»: Тори Спеллинг рассказала о травле во время съемок в сериале «Беверли-Хиллз 90210»

Звезды / Новости 22 октября 2020

Cosmo

У большинства из нас сериал «Беверли-Хиллз 90210» вызывает только приятные воспоминания. Однако для некоторых актеров из основного каста времена съемок в легендарном проекте стали настоящим испытанием. Так, в одном из последних постов в своем инстаграме Тори Спеллинг рассказала, что в начале карьеры страдала от ужасной неуверенности в себе. Масла в огонь подливали хейтеры, которые придумывали для актрисы обидные прозвища.

«Когда я начала сниматься в «Беверли-Хиллз 90210» в 16 лет, я была очень неуверенной в себе. Интернет-тролли (да, тогда они тоже были!) называли меня пучеглазой лягушкой. Когда тебя рассматривают будто под микроскопом в столь юном возрасте, когда ты только формируешься как личность, это невероятно сложно. Я годами умоляла визажистов постараться сделать мои глаза меньше», — призналась Тори.

Со временем, впрочем, Спеллинг осознала, что именно ее выразительные глаза делают ее особенной и не похожей ни на кого. Впервые она задумалась об этом, увидев свой снимок для обложки Rolling Stone в 1997 году (ищи его в карусели выше).