«Меня нельзя назвать храброй»: Натали Портман ответила Роуз МакГоуэн на критику в адрес своего наряда на «Оскаре»

Звезды / Новости
14 февраля 2020
Cosmo

Скандал, который разгорелся между Натали Портман, которая появилась на церемонии «Оскар 2020» в кейпе, расшитом именами не номинированных в этом году женщин-режиссеров, и Роуз Макгоуэн, которая назвала этот ход лицемерием со стороны актрисы, получил свое продолжение. В комментарии изданию CNN Натали ответила на критику со стороны коллеги  

«Я согласна с мисс МакГоуэн  меня нельзя назвать храброй за то, что я надела кейп с именами женщин на нем. Слово «храбость» у меня ассоциируется с действиями женщин, которые на протяжении последних недель свидетельствовали против Харви Вайнштейна, несмотря на то, что находились под невероятным давлением.

Благодаря коллективным усилиям людей, которые бросили вызов системе, за последние несколько лет женщины-режиссеры получили гораздо больше возможностей. Подарком стали невероятные фильмы. И я надеюсь, что то, что задумывалось как напоминание об этих достижениях, никак не затмит сами их достижения».

Ответила актриса и на обвинения МакГоуэн в том, что она сама редко работает с женщинами. «В моей длинной карьере мне всего лишь несколько раз выпадал шанс поработать с женщинами-режиссерами. Но я работала над короткометражными фильмами, рекламой и музыкальными клипами с Марией Коэн, Мирой Наир, Ребеккой Злотовски, Анной Роуз Холмер, Софией Копполой , Ширин Нешат. К сожалению, многие из них остались незавершенными», — призналась Натали.

Также в своем комментарии Портман упомянула о сложностях, с которыми сталкиваются женщины-режиссеры на всех этапах создания и продвижения фильма, и отметила что будет продолжать бороться за то, чтобы ситуация изменилась.

Браво! 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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