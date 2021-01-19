«Меня сильно тошнило за кулисами»: Джиджи Хадид рассказала о сложностях во время беременности

Звезды / Новости
19 января 2021
Cosmo

Модель Джиджи Хадид не устает радоваться своей новой роли матери. Звезда регулярно появляется в объективе папарацци во время прогулок с крошкой-дочерью. А также делится тем, как проходят ее будни, у себя в инстаграм.

Сегодня Джиджи опубликовала серию архивных снимков с показа Jacquemus. И, как заметили внимательные подписчики, она уже тогда была беременна. Фанаты поинтересовались, как чувствовала себя модель во время первых месяцев беременности, совмещая это с работой.

«Меня сильно тошнило за кулисами. Но я поняла, что могу контролировать это состояние, если буду постоянно есть. Поэтому мама упаковывала мне закуски с собой перед каждым шоу», — призналась Джиджи.

Модель рассказала, что одной из самых больших сложностей стал... Ее зверский аппетит:

«Я ела бейглы со сливочным сыром и брауни. На завтрак — французские тосты и салат из помидоров с оливковым маслом и огромным количеством соли и перца. Любила жареные ребрышки и фри, а еще салат из рукколы!».

 

 

 

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