Как Мэрилин Монро: новый неподражаемый образ Кэти Перри вызвал восторг у ее подписчиков

Звезды / Новости 9 июня 2020

Cosmo

Сейчас Кэти Перри находится на последних месяцах беременности, но это не мешает ей вести свою активную звездную жизнь. Недавно мы видели певицу в сногсшибательном наряде Balenciaga, а на выходных Кэти предстала в другом супер эффектном образе.

Специально для проекта Dear Class of 2020, в рамках которого звезды поздравляли выпускников этого года, Кэти Перри сняла музыкальный клип. В нем она исполняет свой хит Daisies в облегающем белоснежном платье, с длинными серьгами, сияющим мейкапом и прической, как у Мэрилин Монро.

У поклонников звезды в Instagram образ вызвал огромный восторг и многие прокомментировали, что Кэти выглядит еще лучше, чем Мэрилин. Также многие отметили, что звезда в этом наряде очень похожа на Кристину Агилеру. А ты как считаешь?