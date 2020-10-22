Меттью Макконегі зізнався, що у юному віці став жертвою сексуального насильства з боку чоловіка

Звезды / Новости 22 октября 2020

Cosmo

20 жовтня зірка фільму «Далласький клуб покупців» випустив свої мемуари під назвою Greenlights. У книзі 50-річний актор написав про не відомі раніше факти з його життя, спогади з дитинства, а також шокуючі факти з юності. Зокрема, Меттью Макконегі зізнався, що в підлітковому віці став жертвою сексуального насильства.

За словами актора, його перший сексуальний досвід трапився з ним задовго до повноліття і не за власною волею. Невідомий йому чоловік поглумився над ним, коли той перебував у кузові фургона без свідомості. Проте ім’я насильника Макконегі вирішив не називати.

«Мене вперше змусили зайнятися сексом, коли мені було 15 років. Я був упевнений, що потраплю в пекло через секс до шлюбу. Зараз я просто впевнений в цьому, але сподіваюся, що з іншої причини», — написав у своїх мемуарах Меттью Макконегі.

Текст: Марта Якубів