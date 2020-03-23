«Между ними есть химия»: инсайдер рассказал всю правду об отношениях Бена Аффлека и Аны де Армас

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

Пока одних вынужденный карантин разлучил с близкими, как, например, Хайди Клум и ее мужа, Тома Каулитца, для других это повод для сближения. Так, 47-летний Бен Аффлек и его молодая возлюбленная Ана де Армас все больше времени проводят вместе и просто светятся от счастья.

Так, вчера пара снова попала в объектив папарацци, а сегодня инсайдер, приближенный к паре, рассказал новые подробности об их отношениях:

«Ана очень счастлива с Беном. Она любит проводить время с ним, между ними есть химия, и им весело вместе».

И это действительно видно! Только посмотри, на эту пару.