«Между ними есть особенная связь»: инсайдеры рассказали об отношениях Адель и Skepta

Звезды / Новости
6 октября 2020
Cosmo

В сети не утихают разговоры о новом романе Адель — по слухам, подтвержденным рядом доказательств, певица встречается с рэпером Skepta. Несмотря на то, что между звездами все, казалось бы, очевидно, сами они свой роман никак не комментируют. Впрочем, за них это делают анонимные источники из их близкого окружения. Так, на днях инсайдеры рассказали изданию Mirror о том, что Адель и Skepta очень близки. 

«В последние месяцы они очень сблизились и часто видятся. Адель даже подарила ему на день рождения золотую цепочку, которую он затем показывал своим друзьям. Он был очень взволнован ее подарком. Между ними определеннно есть особенная связь. И несмотря на то, что пока они официально не встречаются, они к этому очень близки», — отмечают они. 

Что же, ждем новостей от звезд! 

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр и другие гости показа Chanel SS'21
3
Фото дня: Дженнифер Лопес поделилась редкими снимками с детьми
4
«Они сблизились в последние месяцы и часто видятся», − инсайдер о новых отношениях Адель
5
«Они все одинаково нахальные», – принц Уильям о характерах своих детей
Звезды / Новости

Постельные сцены: Хейли и Джастин Бибер снялись в чувственной фотосессии для глянца

Очень горячие кадры.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Опекунство в ее интересах»: адвокат Бритни Спирс считает, что звезда останется под опекой отца до конца жизни

Фанаты бьют тревогу.

COSMO / Тренды

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Поразительное сходство: Эмма Корин в точной копии свадебного платья принцессы Дианы на первых кадрах нового сезона «Короны» 

Как две капли воды!

Звезды / Новости

Пара на миллион: Тони Гаррн вышла замуж за актера Алекса Петиффера

Очень красивая пара!

Stay home with Cosmopolitan
1
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
2
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
3
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
4
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
5
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Отпраздновав годовщину с Хейли: поклонники утверждают, что Джастин Бибер посвятил новое тату Селене Гомес

Преданные поклонники пары все еще верят в возможное воссоединение Джастина и Селены.

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

Ева Мендес ответила на критику о редких выходах в свет вместе с супругом: «Я лучше буду дома»

Актриса и ее муж Райан Гослинг тщательно оберегают свою личную жизнь. Иногда даже слишком.

Читайте также
1
5 факторов, которые влияют на репродуктивное здоровье
2
Легендарний футболіст Дарійо Срна придбав квартиру в Києві
3
«Психологія стилю: душа haute couture»: в Києві пройшов авторський майстер-клас Леоніда Мартинчика
4
Кейп — самый эффектный тренд этой осени
5
Время истекло: почему стоит провести ревизию вашей косметики прямо сейчас?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Три покоління красунь: Ольга Фреймут станцювала на паркеті «Танців з зірками» разом з мамою та донькою

Дуже ніжно!

Звезды / Новости

У новому амплуа: Катерина Кухар чуттєво виконала хіт Ірини Білик на сцені шоу «Танці з зірками»

Такою Катю ми ще ніколи не бачили!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Мимими дня: дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма берут интервью у легендарного натуралиста Дэвида Аттенборо

Не можем поверить, что Джордж, Шарлотта и Луи уже такие взрослые!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Топ-10 найбільш високооплачуваних акторок 2020 року за версією Forbes

Користувачі мережі відзначили велику різницю у прибутках чоловіків та жінок.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Молоко приходит, а кормить некого»: Кейт Бекинсейл впервые рассказала о пережитом выкидыше

До слез.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

Этой новостью президент США поделился в своем Twitter. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Страсти накаляются: Брэд Питт попросил коллегу Анджелины Джоли дать показания против нее в деле опеки над детьми

Ситуация значительно накалилась после новостей о новой возлюбленной актера.

Звезды / Новости

«По самому больному»: как Анджелина Джоли наказала Брэда Питта за его отдых с новой девушкой в их семейном поместье

Снова война?

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Мы никогда не испытывали такой боли»: Крисси Тейген потеряла ребенка 

Наши соболезнования. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.