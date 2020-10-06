«Между ними есть особенная связь»: инсайдеры рассказали об отношениях Адель и Skepta

Звезды / Новости 6 октября 2020

Cosmo

В сети не утихают разговоры о новом романе Адель — по слухам, подтвержденным рядом доказательств, певица встречается с рэпером Skepta. Несмотря на то, что между звездами все, казалось бы, очевидно, сами они свой роман никак не комментируют. Впрочем, за них это делают анонимные источники из их близкого окружения. Так, на днях инсайдеры рассказали изданию Mirror о том, что Адель и Skepta очень близки.

«В последние месяцы они очень сблизились и часто видятся. Адель даже подарила ему на день рождения золотую цепочку, которую он затем показывал своим друзьям. Он был очень взволнован ее подарком. Между ними определеннно есть особенная связь. И несмотря на то, что пока они официально не встречаются, они к этому очень близки», — отмечают они.

Что же, ждем новостей от звезд!