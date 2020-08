Международный скандал: Илон Маск заявил, что пирамиды построили инопланетяне

Практически каждое высказывание миллиардера и предпринимателя Илона Маска в Twitter вызывает активные обсуждения и споры в сети. А один из его последних твитов и вовсе едва не спровоцировал международный скандал. Так, на днях генеральный директор SpaceX и Tesla написал о том, что «пирамиды определенно построили инопланетяне».

В правительстве Египта такое предположение не могли не прокомментировать. «Я с большим восхищением слежу за вашей работой. Приглашаю вас и Space X ознакомиться с записями, рассказывающими о том, как на самом деле были построены пирамиды, а также осмотреть могилы их строителей-египтян. Мистер Маск, с нетерпением ждем вас», — написала в Twitter министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4