«Мы были близки, но так и не смогли стать парой»: Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о 13-летнем браке с Крисом Мартином

Звезды / Новости
6 августа 2020
Cosmo

В последнее время бывшие супруги Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин проводят много времени вместе — правда, вместе со своими вторыми половинками (актриса сейчас замужем за Брэдом Фэлчаком, а музыкант встречается с Дакотой Джонсон). Звездам удалось сохранить дружеские отношения после развода, а о том, почему распался их 13-летний брак, Пэлтроу недавно рассказала в новом эссе для журнала Vogue.

«Мы были близки, но так и не смогли по-настоящему стать парой. Мы просто не подходили друг другу. В наших отношениях всегда было место тревоге и беспокойству. Но мы очень любили наших детей!» — призналась Гвинет. 

2005 год

Напомним, у звезд есть двое детей: 16-летняя Эппл, которая является абсолютной копией своей звездной матери, и 14-летний Мозес.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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