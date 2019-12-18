«Мы были в спальне, когда все случилось»: Шарлиз Терон рассказала о том, как ее мать убила отца

Cosmo

Начистоту…

Пожалуй, самый ужасный момент в жизни Шарлиз Терон — тот день, когда ее мать застрелила отца. Откровенно о случившемся актриса рассказала в интервью National Public Radio в рамках промо-тура фильма «Скандал».

«Мой отец страдал от алкоголизма всю мою жизнь — я не знала его другим. Это была безнадежная ситуация, из которой мы никак не могли выбраться. Наша семья была не совсем здоровой», — вспомнила Терон. Описала звезда и ту роковую ночь, когда ее отец был застрелен.

«Мы с мамой были в спальне, когда все случилось. Мы прислонились к двери, потому что он пытался выбить ее. Затем он сделал шаг назад и выстрелил в дверь три раза. Это просто чудо, что ни одна их пуль не попала в цель. Но в целях самообороны мама приняла решение предотвратить угрозу», — призналась Шарлиз. «Мне не стыдно об этом говорить, потому что, на мой взгляд, чем больше мы говорим о подобных вещах, тем больше осознаем, что мы не одиноки», — добавила она.

