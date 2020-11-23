«Мы будем очень по нему скучать»: Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали об утрате в их семье

Звезды / Новости 23 ноября 2020

Cosmo

Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали об утрате в их семье — умер их девятилетний пес Лупо, которого и они, и их дети просто обожали. Супруги поделились в своем официальном инстаграм трогательным фото своего домашнего любимца и в подписи к нему поделились чувствами, которые переживают в этот момент.

«Нам очень грустно от того, что в минувшие выходные от нас ушел наш любимый пес Лупо. Он был сердцем нашей семьи на протяжении девяти лет. Мы будем по нему очень скучать», — написали Кейт и Уильям.

Наши соболезнования.