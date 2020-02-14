«Мы делаем это постоянно»: Джастин Бибер рассказал о своем «сумасшедшем» сексе с женой

Звезды / Новости 14 февраля 2020

Cosmo

Не все звезды делятся с поклонниками подробностями своей личной жизни, однако Джастин Бибер явно относится к тем, кого это совсем не смущает. Так, на своем последнем концерте в Лондоне певец рассказал о сексуальной жизни со своей женой Хейли. Так, на вопрос поклонника о том, как он проводит свой обычный день, Джастин ответил:

«Все зависит от того, с кем я. Когда я со своей женой, мы любим… ну, ребята, вы можете догадаться, чем мы занимаемся. Это просто сумасшествие... Мы делаем это постоянно».

Позже, впрочем, Бибер добавил, что также они с женой любят вместе валяться в постели и смотреть любимые сериалы на Netflix. Идиллия!