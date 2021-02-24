«Мы держим за него кулаки»: стала известна причина срочной госпитализации принца Филиппа

Звезды / Новости 24 февраля 2021

Cosmo

Еще на прошлой неделе стало известно, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп был срочно госпитализирован. И с тех пор — никаких новостей. Только сегодня Букингемский дворец сделал официальное заявление:

«Герцог Эдинбургский остается в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя лучше и хорошо реагирует на лечение. Но останется в больнице в течение еще нескольких дней».

Болезнь принца Филиппа успел прокомментировать и его сын: в интервью для Sky News принц Эдвард рассказал, что его отец чувствует себя намного лучше и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой из госпиталя. «Мы держим за него кулаки», — сказал он. Принца Филиппа также регулярно навещают его сын принц Чарльз и внук принц Уильям, которые подтверждают, что Филипп идет на поправку.