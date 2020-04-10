«Мы до сих пор не можем смотреть друг другу в глаза»: Брэд Питт рассказал о самом стыдном моменте на съемках за всю свою карьеру

Звезды / Новости
10 апреля 2020
Cosmo

Звезд и их личных визажистов связывают совершенно особенные отношения. Неудивительно, ведь именно от  мастерства вторых зависит, насколько хорошо первые будут выглядеть в кадре. Однако иногда их отношения становятся настолько близкими, что и тем, и другим становится немного неловко. Об одной из таких историй на днях рассказал Брэд Питт. Так, в телешоу Celebrity IOU голливудский красавец вспомнил, как на съемках фильма «Легенды осени» его визажистке Джин Блэк пришлось гримировать его... ягодицы, что выровнять тон кожи. 

«Когда дело доходит до этой темы, мы до сих пор не можем смотреть друг другу в глаза», — признался актер. Впрочем, вместе с тем Питт признался, что очень ценит Джин и считает ее частью.своей семьи. 

Еще бы!

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: кадр из сериала
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