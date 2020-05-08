«Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа»: Мадонна рассказала о том, как и когда переболела коронавирусом

Звезды / Новости 8 мая 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что у Мадонны обнаружили антитела к Covid-19, что означает, что она им переболела, хотя сама об этом не знала. А на днях 61-летняя певица написала в своем Instagram о том, когда предположительно у нее были симптомы коронавируса.

«Сейчас я не больна. Когда у вас обнаруживают антитела — это значит, что вы уже переболели коронавирусом. По всей видимости, я и многие артисты моего шоу переболели им около семи недель назад во время тура в Париже. Мы думали, что это была тяжелая форма гриппа. Слава Богу, сейчас мы все здоровы», — написала Мадонна.