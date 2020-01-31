«Мы моем друг друга»: Потап откровенно рассказал об интимной жизни с Настей Каменских

Звезды / Новости 31 января 2020

Cosmo

Кажется, после свадьбы Потап и Настя Каменских не расстаются ни на секунду – даже в новом сезоне шоу «Голос країни» они собираются победить вместе, сидя на одном тренерском кресле. А в ходе выпусков супруги неожиданно раскрывают подробности своей личной жизни. Так, в последнем продюсер признался, что они с женой любят вместе принимать душ.

«Мы вот, например, моем друг друга, а ты что, моешься сам?» — обратился Потап к Дану Балану. «Да, знаешь, как романтично — помыть друг другу спинку?» — поддержала мужа Настя.

И правда романтично!