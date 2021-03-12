«Мы не расисты»: принц Уильям прокомментировал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Звезды / Новости 12 марта 2021

Cosmo

На днях мы рассказывали о том, что королева Елизавета нарушила молчание и прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Следом за ней на эту тему высказался и принц Уильям. Так, во время посещения одной из лондонских школ герцог Кембриджский ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли члены королевской семьи — расисты (скандал разгорелся после того, как Меган и Гарри рассказали, что некоторых родственников волновал цвет кожи их сына Арчи — прим. ред.)

«Мы абсолютно не расистская семья», — ответил Уильям. Герцог также отметил, что еще не разговаривал с братом после интервью, однако планирует сделать это в ближайшее время.