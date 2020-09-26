«Мы не знаем, чего хотим»: Владимир Дантес рассказал, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей

Звезды / Новости
26 сентября 2020
Cosmo

Несмотря на то, что решение о пополнении в семействе — личное дело каждого, многие звездные пары, у которых пока нет детей, ежедневно получают вопросы на эту тему в сети и не только. Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые в браке уже пять лет, — не исключение. Прояснить ситуацию певец решил в откровенном разговоре с Позитивом и Потапом в 2POpodcast.  

«Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами еще дети по сути мы внутри дети, мы сами не знаем, чего хотим. Мы все время думаем о себе  на данный момент мы эгоисты в хорошем смысле этого слова. Я хочу, чтобы наш с Надей ребенок был счастлив и не думал о том, где же его мама с папой, и жил с няней. Хотя это тоже не проблема, современные родители сейчас таскают детей с собой на концерты, и это тоже круто! Но к этому нужно быть готовым, а не просто потому что ты послушал общество и подумал: «Хм, наверное если все говорят вокруг, что пора детей, то, наверное, пора детей». Нет, не пора!» — эмоционально ответил Вова. 

Впрочем, по словам певца, они с Надей уже начинают потихоньку задумываться о ребенке, однако это случится только тогда, когда они оба будут к этому готовы. Правильный подход!

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Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
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