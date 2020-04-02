«Мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью»: Райан Рейнольдс рассказал о карантине

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Чем только звезды не занимаются на карантине! Так, Эмили Ратаковски продолжает эпатировать фанатов откровенными фото, Кайя Гербер успела основать свой книжный клуб, а Райан Рейнольдс… Чем занимается актер на карантине, Райан поведал на шоу Стивена Кольбера, которое перешло в онлайн-формат.

Так, Райан Рейнольдс карантинит в кругу семьи — вместе с женой Блейк Лайвли и их тремя крошками-дочками. И кажется, скучать им не приходится:

«Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью», — рассказал в эфире Райан, не упустив возможность приправить интервью своими фирменными шуточками. Очень в его стиле!