«Мы никогда не испытывали такой боли»: Крисси Тейген потеряла ребенка 

Звезды / Новости
1 октября 2020
Cosmo

В семье Крисси Тейген и Джона Ледженда случилась трагедия — модель потеряла ребенка. Шокирующей новостью Крисси поделилась в своем Instagram. 

«Мы шокированы и испытываем такую сильную боль, которой никогда прежде не испытывали. Мы не смогли остановить кровотечение и дать нашему малышу столько крови, сколько ему было нужно, несмотря на все переливания», — поделилась Тейген. 

Крисси также сообщила, что они с Джоном успели дать ребенку имя — его назвали Джеком. 

«Он всегда будет для нас Джеком. Джек так сильно старался стать частью нашей семьи, и он всегда будет ею. Джек, мы очень сожалеем, что тебе пришлось столкнуться со столькими трудностями в первые моменты своей жизни, что мы не смогли дать тебе дом, который был нужен тебе для того, чтобы выжить. Мы всегда будем тебя любить», — написала Крисси. 

Наши соболезнования. 

 

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Фото: instagram.com/chrissyteigen
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