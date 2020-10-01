«Мы никогда не испытывали такой боли»: Крисси Тейген потеряла ребенка

Звезды / Новости 1 октября 2020

Cosmo

В семье Крисси Тейген и Джона Ледженда случилась трагедия — модель потеряла ребенка. Шокирующей новостью Крисси поделилась в своем Instagram.

«Мы шокированы и испытываем такую сильную боль, которой никогда прежде не испытывали. Мы не смогли остановить кровотечение и дать нашему малышу столько крови, сколько ему было нужно, несмотря на все переливания», — поделилась Тейген.

Крисси также сообщила, что они с Джоном успели дать ребенку имя — его назвали Джеком.

«Он всегда будет для нас Джеком. Джек так сильно старался стать частью нашей семьи, и он всегда будет ею. Джек, мы очень сожалеем, что тебе пришлось столкнуться со столькими трудностями в первые моменты своей жизни, что мы не смогли дать тебе дом, который был нужен тебе для того, чтобы выжить. Мы всегда будем тебя любить», — написала Крисси.

Наши соболезнования.