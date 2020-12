Мы скучали: Меган Маркл появилась на публике впервые после новости о выкидыше

В конце ноября мир ошеломила новость о том, что Меган Маркл перенесла выкидыш. Об этом сама герцогиня Сассекская откровенно рассказала в своей колонке для The New York Times. Долгое время после этого супруга принца Гарри не появлялась на публике, а исключение сделала лишь на днях — Меган приняла участие в спецвыпуске телеканала CNN, в рамках которого поблагодарила тех, кто помогал нуждающимся людям во время пандемии.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx