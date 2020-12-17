Мы скучали: Меган Маркл появилась на публике впервые после новости о выкидыше

Звезды / Новости
17 декабря 2020
Cosmo

В конце ноября мир ошеломила новость о том, что Меган Маркл перенесла выкидыш. Об этом сама герцогиня Сассекская откровенно  рассказала в своей колонке для The New York Times. Долгое время после этого супруга принца Гарри не появлялась на публике, а исключение сделала лишь на днях — Меган приняла участие в спецвыпуске телеканала CNN, в рамках которого поблагодарила тех, кто помогал нуждающимся людям во время пандемии.

В ролике герцогиня появилась в пудровой блузе, с элегантной укладкой с выпущенными у лица прядями и с очень весенним мейкапом, который будто напоминает о том, что жизнь продолжается. Прекрасна!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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