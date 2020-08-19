«Мы смотрим фильмы в пижамах»: Анджелина Джоли рассказала о карантине с шестью детьми

Звезды / Новости 19 августа 2020

Cosmo

Анджелина Джоли, как и многие работающие родители, из-за карантина оказалась в ситуации, когда нужно научиться уделять время и работе, и детям. И кажется, звезде удалось найти этот баланс. В рамках промо-тура, представляя свой новый проект, Анджелина Джоли откровенно рассказала, как выдерживает карантин в компании работы и сразу шестерых детей.

«Знаете, я никогда не любила отдых. Мне нравится хаос». Я участвовала в очень серьезных онлайн-встречах, а вокруг бегали собаки, летали мячи, носились дети и т.д. В такие моменты я стараюсь оставаться собой и смеяться над этим».

Анджелина также призналась, что лучше организовать свой день и день детей ей помогает четко составленное расписание со временем на работу и на отдых. Последний звезда неизменно проводит с детьми: «Было много попкорна. Как все остальные семьи, мы просто смотрим фильмы в пижамах и едим закуски».