«Мы с сыном принимаем ванну вместе»: Алисия Сильверстоун попала под шквал критики в сети

Звезды / Новости
4 июня 2020
Cosmo

Во время карантина каждый находил себе занятия по душе: кто-то разбирал гардероб, кто-то начал активно заниматься спортом, а кто-то — наконец-то смог насладиться редкими моментами в кругу семьи. Максимум времени сыну посвятила и Алисия Сильверстоун. О том, как они проводили время в самоизоляции, актриса рассказала журналисту газеты The New York Times. Так, по словам звезды, она и ее 9-летний сын Беар Блю много танцевали, играли и прыгали на батуте. 

«Мы с сыном часто принимаем ванну вместе, а когда я одна, то принимаю ее одна, чтобы успокоиться и расслабиться», — упомянула также Сильверстоун, чем вызвала шквал критики в сети. Пользователи отметили, что в таком возрасте сын актрисы не должен принимать ванну в присутствии матери. Впрочем, поклонники Алисии резонно отмечают, что она сама в силах разобраться в методах воспитания собственного сына. 

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Фото: Gettyimages
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