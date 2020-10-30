«Мы уже любим ее больше жизни»: 53-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом

Звезды / Новости 30 октября 2020

Cosmo

Звездный бэби-бум набирает оборотов. Так, на днях мы узнали о беременности Эмили Ратаковски и Карли Клосс. Хорошими новостями поделился и 53-летний «танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки — у бизнесмена и модели Шэрон Фонсеки родилась дочь. Об этом мужчина, который стал отцом впервые, сообщил в своем инстаграм, опубликовав милое фото с возлюбленной и малышкой.

«Она с нами. Мы с Шэрон счастливы сообщить, что сегодня утром родилась наша дочь Блу Джерусалема Вакки. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни», — написал Джанлука.

Немного позже «танцующий миллионер» поделился в своем аккаунте еще несколькими фото и видео с дочерью, каждое их которых собрало более миллиона лайков.

Мимими!