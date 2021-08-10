«Ми витинаємо сенси»: зустрічай новий україно-французький бренд

Мода / Fashion news 10 августа 2021

Cosmo

«Vytynanka — це бренд, натхненний культурою України, але для всього світу. Бренд, який створює аксесуари поза часом, на декілька поколінь. Ми хочемо, щоб речі із сенсами ставали новою розкішшю. Тому перший дроп Vytynanka — це не просто колекція комірців. Це вишукані аксесуари, створені на стикові мистецтва, моди та традицій. І це справжні витвори мистецтва», — говорять засновниці марки Тетяна Фіщук та Сана Моро.

Ринки, з яких розпочинає роботу бренд, — Україна та Франція. Тут уже презентували перший дроп арткомірців «Листя та квіти». У вересні колекція буде представлена в рамках Paris Design Week разом з паперовими інсталяціями Дарії Альошкіної.

Цю першу колекцію бренд розробив у колаборації з відомою мисткинею Дарією Альошкіною @vytynankaalyoshkina, яка відродила давню крафтову традицію витинанок та перетворила її на справжнє сучасне мистецтво. Мисткиня спочатку малює ескіз, склавши папір навпіл, потім вручну вирізає кожен елемент: виходить унікальне паперове мереживо. Для створення комірців-витинанок авторський малюнок перенесено у цифровий формат та вперше застосовано текстиль замість паперу та техніку вишивки ришельє. Ця концепція якнайкраще демонструє еволюцію мистецтва витинанки, його сучасну естетику та можливості колаборацій із дизайном.

Дроп натхненний природою і їй же присвячений: так бренд декларує повернення до справжніх цінностей. У колекції зараз дві моделі, які мають не лише яскраву естетичну виразність, але й глибоке символічне значення. Троянда — символ таємниць, пристрасті та кохання, а дуб — уособлення сили та здоров’я, енергії та родючості.

Аксесуари Vytynanka створені для тих, хто шукає щось особливе. Їх обирає жінка, яка хоче мати у гардеробі ексклюзивні речі, яка прагне за допомогою одягу транслювати важливе світові. Це комірець-statement, який демонструє смак та естетичний розвиток його власниці.

Цей аксесуар стане у пригоді будь-де. Його можна просто взяти з собою на роботу, а ввечері доповнити свій діловий костюм разом з сережками та помадою і трансформувати образ з офісного у вечірній. Його можна міксувати з речами на щодень: романтичними або стриманими, жіночними або максимально базовими. Один комірець допоможе створити десятки образів у різних стилістиках, де зовнішній вигляд транслює внутрішні сенси. Замовити аксесуари можна на сторінці бренду в Instagram.