Милые кудри и крошечные джинсы: Меган Маркл и принц Гарри поделились новым фото малыша Арчи

Звезды / Новости
7 мая 2021
Cosmo

Сложно в это поверить, но вчера малышу Арчи Харрисону, первенцу Меган Маркл и принца Гарри, исполнилось два года. В честь праздника супруги поделились новым фото подросшего сына в инстаграм своей общественной организации Archewell. На нем маленький Арчи позирует в милых крошечных джинсах, которые не могут не умилить, и со связкой воздушных шаров в руках. 

В подписи к фото счастливые родители призвали всех желающих отметить день рождения их сына присоединиться к пожертвованиям в пользу тех, кто хочет вакцинироваться, но не имеет такой возможности. 

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Фото: Gettyimages
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