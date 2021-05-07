Милые кудри и крошечные джинсы: Меган Маркл и принц Гарри поделились новым фото малыша Арчи

Звезды / Новости 7 мая 2021

Cosmo

Сложно в это поверить, но вчера малышу Арчи Харрисону, первенцу Меган Маркл и принца Гарри, исполнилось два года. В честь праздника супруги поделились новым фото подросшего сына в инстаграм своей общественной организации Archewell. На нем маленький Арчи позирует в милых крошечных джинсах, которые не могут не умилить, и со связкой воздушных шаров в руках.

В подписи к фото счастливые родители призвали всех желающих отметить день рождения их сына присоединиться к пожертвованиям в пользу тех, кто хочет вакцинироваться, но не имеет такой возможности.