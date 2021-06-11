Милый фотофакт: модель Эмили ДиДонато впервые станет мамой

Звезды / Новости 11 июня 2021

Cosmo

Бэби-бум среди самых известных моделей продолжается. Недавно мамами впервые стали Эмили Ратаковски и Эльза Хоск, а вчера о своей беременности сообщила Эмили ДиДонато — красотка опубликовала на своей страничке в инстаграм видео, в котором показала тест и призналась, что они с супругом Кайлом Питерсоном ждут девочку.

А сегодня Эмили снова заставила поклонников (и нас, конечно же, тоже!) умилиться, опубликовав невероятно милое фото, на котором позирует с округлившимся животиком.

«Переполнена любовью, которую получила от вас вчера. Спасибо всем за добрые мысли и сообщения. Буду рада разделить это прекрасное путешествие со всеми вами», — написала модель.

Мимими!