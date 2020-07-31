Миллионы лайков и комментариев: Белла Хадид поразила всех новой откровенной съемкой
Топ-модель Белла Хадид в последнее время чаще радует нас своими стритстайл-образами, нежели глянцевыми работами. Но карантин потихоньку заканчивается и модные бренды начинают показывать съемки, сделанные до режима самоизоляции. Одной из таких работ похвасталась и Белла, показав новый кампейн Chanel со своим участием.
Публикация от Bella (@bellahadid) 29 Июл 2020 в 11:05 PDT
На свежих снимках Хадид позирует практически без одежды, акцентируя внимание лишь на купальниках и аксессуарах знаменитого бренда. Всего за сутки снимки звезды набрали более двух миллионов лайков и их количество стремительно растет.
Публикация от Bella (@bellahadid) 29 Июл 2020 в 8:39 PDT
Компанию ей на части снимков составила итальянская модель Виттория Черетти, которая вместе с Беллой позирует полуобнаженной. Получилось стильно и горячо!
Публикация от Bella (@bellahadid) 29 Июл 2020 в 10:22 PDT