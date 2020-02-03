Мимими дня: 11-летняя дочь Дженнифер Лопес выступила вместе с мамой на Super Bowl 2020

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Мы всей редакцией уже в который раз пересматриваем видео выступления Дженнифер Лопес на Super Bowl 2020 и не перестаем поражаться: в свои 50 лет Джей Ло выглядит просто потрясающе, а ее физической подготовке и энергичности могут завидовать все 20-летние! Быстрее переходи по ссылке и сама оцени ее зажигательные танцы с Шакирой>

Еще одним знаковым моментом выступления Дженнифер Лопес стало появление на сцене… ее 11-летней дочери Эммы, которая вместе со звездной мамой исполнила один из ее главных хитов — Let’s Get Loud. Многие тут же отметили, что дочь явно позаимствовала у Джей ее музыкальный талант и пророчат девочке успешную карьеру в будущем. Неожиданно и очень круто!