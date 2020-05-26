«Знакомьтесь, это Нала Миддлтон»: брат Кейт Миддлтон Джеймс похвастался пополнением в семье

Звезды / Новости
26 мая 2020
Cosmo

Брат Кейт Миддлтон личная жизнь

Кто-кто, а брат Кейт Миддлтон Джеймс и его невеста Ализе Тевене по-настоящему наслаждаются временем в самоизоляции, которое они проводят вместе. За время карантина мужчина уже успел впервые за семь лет сбрить бороду, чем невероято удивил свою возлюбленную, а на днях он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото нового щенка, который появился в его «собачьей семье» недавно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy) 25 Тра 2020 р. о 8:04 PDT

«Знакомьтесь, это Нала Миддлтон. Она дочь Зулу и внучка Эллы (другие собаки Миддлтона — прим. ред.). С нетерпением жду приключений, которые нам предстоит пережить вместе», — написал Джеймс под трогательными фото малышки.

Мимими дня!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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