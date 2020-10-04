Мимими дня: дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма берут интервью у легендарного натуралиста Дэвида Аттенборо

Звезды / Новости
4 октября 2020
Cosmo

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новыми фото своих детей — тогда многие пользователи сети отметили, что Шарлотта, Джордж и Луи очень выросли. Возможность еще раз убедиться в этом представилась на днях, когда герцоги Кембриджские поделились новым видео, на котором их дети... берут мини-интервью у известного натуралиста Дэвида Аттенборо.

Первым вопрос задал Джордж — он поинтересовался тем, какие виды животных могут вымереть в ближайшее время. Затем на экране появилась прелестная Шарлотта, которая призналась, что любит пауков, и спросила, как к ним относится Аттенборо. Последним свой вопрос задал Луи — малыш поинтересовался у натуралиста, какие животные нравятся ему больше всего. 

Мимими дня!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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