Самые близкие люди: Monatik впервые показал маму и бабушку в тизере документального фильма «Вечно танцующий человек»

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

Отличные новости от Monatik: артист презентовал тизер фильма-биографии «Вечно танцующий человек». Такой подарок артист преподнес своим поклонникам по случаю годовщины стадионного шоу «LOVE IT ритм», которое состоялось 1 июня 2019 года. Тогда шоу на центральной концертной арене страны НСК «Олимпийский» посетило более 60 тысяч человек со всех уголков Украины и разных стран мира.

В тизере документальной ленты Monatik впервые показал маму и бабушку, которая зачитывает его детские письма себе взрослому. Также интервью для байопика дали школьные учителя артиста, друзья детства и, конечно же, команда мультиартиста, которая с ним рядом с самого начала творческого пути. Режиссером фильма-биографии стал Артем Григорян, который фиксирует основные бекстейдж-истории команды артиста с 2015 года.

Давай смотреть!