Мимими дня: принц Гарри рассказал, каким было первое слово малыша Арчи

Звезды / Новости
26 февраля 2021
Cosmo

В преддверии большого интервью Опре Уинфри принц Гарри решил дать еще одно. Он стал героем шоу The Late Late Show и рассказал много милых подробностей о своей семейной жизни вне королевского двора. К примеру, нас особенно изумил тот факт, что первым словом крохи Арчи стало слово «крокодил»: «Сын уже складывает по несколько слов в предложение и отлично поет песни. Его первым словом было «крокодил» — целых три слога!», — рассказал Гарри.

Во время интервью с ним и ведущим вышла на связь и Меган. И всем слушателям удалось подслушать необычное прозвище, которым Меган Маркл называет супруга. «Хаз, как продвигается экскурсия по Лос-Анджелесу?» — спросила Меган (от англ. husband — муж). 

Судя по этому интервью, у принца Гарри и Меган Маркл, которые вскоре станут родителями во второй раз, вне королевского дворца все прекрасно. Радуемся за них и ждем новостей о пополнении.

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Фото: Gettyimages
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