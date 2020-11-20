В крошечном леопардовом купальнике и объятиях папы: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали подросшую дочь Амазони

Звезды / Новости 20 ноября 2020

Cosmo

В апреле прошлого года Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями — у супругов родилась дочь, которую они назвали Амазони. С тех пор влюбленные не раз попадали в объективы папарацци и делились в соцсетях своими совместными фото, а вот малышку от посторонних глаз скрывали. Но на днях фотографам наконец-то удалось запечатлеть звездное семейство в полном составе.

Так, Тина и Венсан, которые сейчас отдыхают в солнечной Бразилии, были замечены на пляже с крошкой Амазони и с дочерью актера от брака с Моникой Беллуччи — 10-летней Леони Кассель (фото ищи здесь). Самая младшенькая из компании щеголяла в леопардовом купальнике, умиляя всех вокруг и, в первую очередь, своего звездного папу, который не выпускал ее из объятий.

Мимими дня!