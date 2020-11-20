В крошечном леопардовом купальнике и объятиях папы: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали подросшую дочь Амазони

Звезды / Новости
20 ноября 2020
Cosmo

В апреле прошлого года Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями — у супругов родилась дочь, которую они назвали Амазони. С тех пор влюбленные не раз попадали в объективы папарацци и делились в соцсетях своими совместными фото, а вот малышку от посторонних глаз скрывали. Но на днях фотографам наконец-то удалось запечатлеть звездное семейство в полном составе.

Так, Тина и Венсан, которые сейчас отдыхают в солнечной Бразилии, были замечены на пляже с крошкой Амазони и с дочерью актера от брака с Моникой Беллуччи — 10-летней Леони Кассель (фото ищи здесь). Самая младшенькая из компании щеголяла в леопардовом купальнике, умиляя всех вокруг и, в первую очередь, своего звездного папу, который не выпускал ее из объятий. 

Мимими дня!

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Фото: instagram.com/vincentcassel
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