Мимими дня: в семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

За время карантина мы пересмотрели многие аспекты своей жизни. В частности, многие наконец-то решились взять в семью питомцев, о которых давно мечтали. Еще один четверолапый друг появился и в семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Певица познакомила подписчиков с малышом вчера, опубликовав в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее сын Макс играет со щенком.

Более того, Лопес и Родригес даже создали отдельный аккаунт для питомца, где публикуют невероятно трогательные семейные фото с ним и детьми. «Привет! Я люблю свою новую семью. Это мой папа Макс и тетя Эмма. Еще я люблю мою бабушку Джей Ло и дедушку Алекса Родригеса. У меня еще нет имени. Какое стоит выбрать: Тайсон или Янки?» — интересуется новый член семьи в своем Instagram.

Мимими дня!