Мимими дня: в семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение
За время карантина мы пересмотрели многие аспекты своей жизни. В частности, многие наконец-то решились взять в семью питомцев, о которых давно мечтали. Еще один четверолапый друг появился и в семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Певица познакомила подписчиков с малышом вчера, опубликовав в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее сын Макс играет со щенком.
Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 11 Чер 2020 р. о 9:15 PDT
Более того, Лопес и Родригес даже создали отдельный аккаунт для питомца, где публикуют невероятно трогательные семейные фото с ним и детьми. «Привет! Я люблю свою новую семью. Это мой папа Макс и тетя Эмма. Еще я люблю мою бабушку Джей Ло и дедушку Алекса Родригеса. У меня еще нет имени. Какое стоит выбрать: Тайсон или Янки?» — интересуется новый член семьи в своем Instagram.
Мимими дня!