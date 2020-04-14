Мимими дня: визажистка Брэда Питта растрогала его признанием в любви
На минувшей неделе Брэд Питт рассказал, какой момент со съемок считает самым стыдным за всю его карьеру. Кроме него, главным действующим лицом той ситуации была его визажистка Джин Блэк, с которой они сейчас, по словам актера, настолько близки, что он даже считает ее членом своей семьи. И женщина, похоже, относится к голливудскому красавцу точно так же тепло.
Так, еще до начала карантина, Питт принял участие в программе Celebrity IOU, где знаменитости помогают преобразить жилье людей, которые помогли им добиться успеха, но сами остались «за кулисами». Актер вызвался помогать команде специалистов ремонтировать дом Джин.
«Люблю тебя, Брэд», — сказала ошарашенная женщина, увидев результат его работы. Питта, в свою очередь, такая реакция очень растрогала.
Публикация от HGTV (@hgtv) 12 Апр 2020 в 4:05 PDT
Мимими дня!