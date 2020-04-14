Мимими дня: визажистка Брэда Питта растрогала его признанием в любви

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

На минувшей неделе Брэд Питт рассказал, какой момент со съемок считает самым стыдным за всю его карьеру. Кроме него, главным действующим лицом той ситуации была его визажистка Джин Блэк, с которой они сейчас, по словам актера, настолько близки, что он даже считает ее членом своей семьи. И женщина, похоже, относится к голливудскому красавцу точно так же тепло.

Так, еще до начала карантина, Питт принял участие в программе Celebrity IOU, где знаменитости помогают преобразить жилье людей, которые помогли им добиться успеха, но сами остались «за кулисами». Актер вызвался помогать команде специалистов ремонтировать дом Джин.

«Люблю тебя, Брэд», — сказала ошарашенная женщина, увидев результат его работы. Питта, в свою очередь, такая реакция очень растрогала.

Мимими дня!