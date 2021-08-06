Мимими: Меган Маркл впервые показала дочь в новом видео

Звезды / Новости 6 августа 2021

Cosmo

В среду, 4 августа, Меган Маркл отметила свое 40-летие. С юбилеем супругу принца Гарри поздравили королева Елизавета II, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз. Сама же именинница записала праздничное видеообращение, в котором анонсировала запуск новой инициативы, направленной на помощь женщинам, и... впервые показала свою дочь Лилибет Диану.

Сразу предупредим, что рассмотреть малышку на одном из фото на столе Меган, которое попало в кадр в начале видео, не удастся. Однако поклонники все равно остались в восторге от снимка, на котором крошка, насколько можно понять по силуэтам, запечатлена в компании папы. И, судя по комментариям в сети, они уверены — это первый шаг Меган и Гарри к тому, чтобы поближе познакомить публику с малышкой Лилибет.