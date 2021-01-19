Минус пара: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались

Звезды / Новости 19 января 2021

Cosmo

Еще около месяца назад начали ходить слухи, которые, к сожалению, сегодня подтвердились: Бен Аффлек и Ана де Армас расстались. Влюбленные провели весь карантин вместе, то и дело попадая в объектив папарацци во время прогулок с домашними юбмцами. Да и инсайдеры из близкого окружения пары не раз подмечали, что Бен и Анна отлично подходят друг другу. Именно поэтому новость стала такой неожиданной.

Анонимный источник рассказал СМИ: «Бен больше не встречается с Аной. Это она порвала с ним, потому что отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен — только там, ведь там его дети».

Он же добавил, что актеры попрощались на хорошей ноте и остались друзьями.