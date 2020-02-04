Мир в семье: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк впервые вышли в свет после скандала

Звезды / Новости 4 февраля 2020

Cosmo

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк были для нас примером идеальной супружеской пары — всегда неизменно счастливые, всегда вместе, ноль слухов и скандалов. Ровно до той поры, пока Джастин не попал в объектив папарацци нежно держась за руки с другой. После скандала певец молниеносно попросил прощения у супруги, признав, что позволил себе лишнего, но судя по свежим снимкам в желтой прессе, дела у них не ладились. Поговаривают, Джастин и Джессика даже навещали семейного психолога, чтобы вернуть все, как было.

И кажется, им это удалось. Сегодня пара вместе появилась на премьере третьего сезона «Грешницы», сериала, в котором Джессика исполнила главную роль. Джастин ни на шаг не отходил от жены и они вместе с удовольствием позировали для фотографов — приобнявшись и с улыбками на лицах. Очень рады, что у этой красивой пары все наладилось.