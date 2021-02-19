Мистер Биг не появится в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Звезды / Новости
19 февраля 2021
Cosmo

Поклонники сериала «Секс в большом городе» с нетерпением ждут долгожданное продолжение, которое выйдет на экраны в этом году. Омрачает их радость разве что тот факт, что в перезапуске мы не увидим Саманту Джонс в исполнении Ким Кэтролл. А теперь — еще и новость о том, что в нем не появится и Мистер Биг, которого сыграл Крис Нотт. Об этом сообщает издание Page Six.

Вероятнее всего, в продолжении мы также не увидим возлюбленного Миранды Хоббс (Синтия Никсон) Стива Брэди (Дэвид Эйгенберг). Однако представители актера утверждают, что он все еще ведет переговоры с создателями перезапуска. 

Мы очень расстроены, а ты? 

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Фото: кадр из сериала, giphy.com
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