Mix & Match: Свадебная коллекция-трансформер Wona & the Coat by Katya Silchenko

Мода / Fashion news 28 апреля 2021

Cosmo

Актуальность, практичность и стиль — так можно описать коллаборацию the COAT by Katya Silchenko с самым крупным украинским брендом свадебных платьев — WONÁ.

«Я всегда мечтала о свадебной коллекции, и, когда ко мне обратилась Илона, основательница WONÁ, я поняла, что это тот самый момент. Могу сказать с уверенностью, что такой свадебный дроп вы не найдете нигде, он полностью отображает меня и ДНК моего бренда», — рассказывает Катя Сильченко.

Применив концепцию «mix and match», коллекция дает возможность не просто выбрать один из 16 образов, но и видоизменить его, в зависимости от настроения или удобства невесты. Особый акцент коллекции-трансформера — это ткани: микадо, итальянская тафта, шелковый сатин и сетка.

«Мы тщательно продумали все детали, позаботились о нарядах для подружек невесты, а также совместно с компанией FIORI создали три сочетающихся с коллекцией букета: классический белый с необычными горошками, традиционный подвенечный букет из роз, а также утонченный вариант из пионов», — говорит Катя.

Эта коллаборация не похожа на традиционную свадебную коллекцию и, чтобы облегчить процесс выбора и покупки, для невест была создана видеоинструкция о том, как можно сочетать изделия между собой.

Финальной точкой совместного проекта стала съемка кампейна в Нью-Йорке, в городе, где каждому образу нашлась узнаваемая локация, связанная со стильными образами известных женщин из знаковых кинолент разных эпох.