Mix & Match: Свадебная коллекция-трансформер Wona & the Coat by Katya Silchenko

Мода / Fashion news
28 апреля 2021
Cosmo

Актуальность, практичность и стиль — так можно описать коллаборацию the COAT by Katya Silchenko с самым крупным украинским брендом свадебных платьев — WONÁ.

«Я всегда мечтала о свадебной коллекции, и, когда ко мне обратилась Илона, основательница WONÁ, я поняла, что это тот самый момент. Могу сказать с уверенностью, что такой свадебный дроп вы не найдете нигде, он полностью отображает меня и ДНК моего бренда», — рассказывает Катя Сильченко.  

Применив концепцию «mix and match», коллекция дает возможность не просто выбрать один из 16 образов, но и видоизменить его, в зависимости от настроения или удобства невесты. Особый акцент коллекции-трансформера — это ткани: микадо, итальянская тафта, шелковый сатин и сетка.

«Мы тщательно продумали все детали, позаботились о нарядах для подружек невесты, а также совместно с компанией FIORI создали три сочетающихся с коллекцией букета: классический белый с необычными горошками, традиционный подвенечный букет из роз, а также утонченный вариант из пионов», — говорит Катя.

Эта коллаборация не похожа на традиционную свадебную коллекцию и, чтобы облегчить процесс выбора и покупки, для невест была создана видеоинструкция о том, как можно сочетать изделия между собой.

Финальной точкой совместного проекта стала съемка кампейна в Нью-Йорке, в городе, где каждому образу нашлась узнаваемая локация, связанная со стильными образами известных женщин из знаковых кинолент разных эпох.

 

5 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Бренд Sleeper удостоился премии Webby Awards за лучшее видео
2
Самые модные джинсовые куртки этой весны
3
Тренд из Instagram: как носить цветные жакеты этой весной
4
7 стильных платьев для особого случая
5
Как носить свитер в тонкую полоску этой весной
Мода / Fashion news

Мода без кордонів: що ми будемо носити у 2021 році

Підказує покоління Z — вільне, сміливе, безкомпромісне та відкрите до всього нового.

Мода / Fashion news

Bevza, Litkovskaya, Ksenia Schnaider та рух Різні.Рівні презентували Колекцію рівності

На підтримку ЛГБТК+ спільноти в Україні.

Мода / Fashion news

PUMA випустила нову екологічну йога колекцію EXHALE

Обличчям кампанії та героїнею локального відео в Україні стала українська журналістка та блогерка Аліса Ілієва.

Мода / Fashion news

Сама нежность: Екатерина Кухар создала коллекцию шелковых юбок

Совместно с дизайнером Lyalya Sogomonyan.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Sleeper снял видео о мифах, связанных с аутизмом

И перечислит часть денег от продаж голубых вещей на балготворительность.

Loading...
Мода / Fashion news

«Вона надихає»: Puma представляє кампанію про жінок, які рухають цей світ

Головна місія кампанії — створити спільноту, в якій жінки обмінюватимуться історіями успіху, надихатимуть одна одну та відзначатимуть досягнення жінок по всьому світу.

Читайте также
1
17 самых красивых маникюров голливудских звезд
2
Вязаные кардиганы, купальники и шапочки в новой коллекции РитмоLove Shop
3
Кендалл Дженнер показывает, как носить белую рубашку этой весной
4
10 самых модных цветовых сочетаний в одежде весной 2021
5
Проти домашнього насилля і раку молочної залози: допомагати легко!
Мода / Fashion news

У wish-list: Тіна Кароль і Kachorovska випустили весняну колекцію взуття

Хочемо все! А ти?

Мода / Fashion news

Відомі моделі, тік-токери та зірки підтримали благодійну капсульну колекцію Just say it! від Dialog hub Фонду Олени Пінчук та Keepstyle

Важливий меседж. 

Мода / Fashion news

Что мы будем носить весной 2021: главные тренды сезона в новой коллекции украинского бренда T.B.Coatss

Берем на заметку!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Club C Legacy: Reebok выпустили новую интерпретацию культовой модели кроссовок

Переосмысленная классика 80-х в новой кампании бренда о поиске баланса и спокойствия в окружающем нас хаосе.

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news

15 безумно красивых платьев от украинских брендов, которые ты не захочешь снимать всю весну

Встречаем новый сезон красиво!

Мода / Fashion news
Это интересно

5 улюблених модних прийомів Лесі Українки

Деякі можна використати й сьогодні.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news

ТОП-5 украинских fashion-брендов, о которых говорят все

Рассказывает Юлия Савостина, основательница проекта Made in Ukraine.

Мода / Fashion news

Королевский выбор: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер стала амбассадором Dolce&Gabbana

Perfect match. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news
Это интересно

Reebok Nano X1: сенсационные кроссовки для всего

Reebok показал свои самые прогрессивные и универсальные кроссовки серии Reebok Nano, которые подходят для любых видов тренировок.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.