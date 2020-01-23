Мільярдери також плачуть: колишній хлопець Ріанни просить американські таблоїди видалити їх спільні фото

Звезды / Новости
23 января 2020
Cosmo

Саудівський мільярдер Хассан Джаміль, який впродовж останніх трьох років перебував у стосунках з Ріанною, звернувся до одного з американських таблоїдів з проханням видалити їх спільні із дівчиною фото. Про це стало відомо з Твіттеру одного з засновників порталу BlackSportsOnline. У своєму повідомлені Роберт Літал стверджує, що його попросили видалити світлини 2017 року!

«Не думаю, що йому легко дається розрив...»  — додав Роберт.

Нагадаємо, Рірі і Хассан Джаміль зустрічались впродовж останніх трьох років. Пара рідко з’являлась на публіці і не афішувала своїх стосунків. Проте близькі співачки стверджували, що вона закохана і щаслива.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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