«Привіт, наш новий Всесвіт»: Катя Осадча втретє стала мамою

Звезды / Новости
19 августа 2021
Cosmo

У Каті Осадчої та Юрія Горбунова для нас чудові новини — телеведучі стали батьками. Про це зірки повідомили у своїх інстаграм-акаунтах, відразу ж поділившись першими фото малюка. 

«Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці», — написала Катя. 

«Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія — в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити, як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!» — поділився емоціями у своєму акаунті Юрій.

Вітаємо!

 

 

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Фото: instagram.com/kosadcha
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