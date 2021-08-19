«Привіт, наш новий Всесвіт»: Катя Осадча втретє стала мамою

Звезды / Новости 19 августа 2021

Cosmo

У Каті Осадчої та Юрія Горбунова для нас чудові новини — телеведучі стали батьками. Про це зірки повідомили у своїх інстаграм-акаунтах, відразу ж поділившись першими фото малюка.

«Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці», — написала Катя.

«Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія — в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити, як з‘являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!» — поділився емоціями у своєму акаунті Юрій.

Вітаємо!