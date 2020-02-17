«Мне все еще очень больно»: Джастин Бибер впервые прокомментировал разрыв с Селеной Гомес

Звезды / Новости 17 февраля 2020

Cosmo

На днях певец Джастин Бибер дал очень откровенное интервью, в котором впервые прокомментировал расставание с Селеной Гомес и рассказал, как это отразилось на его теперешних отношениях с уже супругой Хейли Бибер. На шоу Зейна Лоу он признался, что разрыв с Селеной принес ему много боли и он не сразу смог открыться новым отношениям:

«Помню, как мы говорили с Хейли перед моим концертным туром. Я признался ей, что мне все еще очень больно, что я стараюсь найти свой путь и пока не готов взять на себя обязательства, не готов хранить ей верность. Я признался, что не хочу ей что-то обещать, а потом делать все наоборот. Потому что я уже поступал так в прошлом».

Джастин также рассказал, что именно поддержка и понимание со стороны Хейли помогли паре спасти эти отношения и стать настоящей семьей: «Мне кажется, во мне было много обиды… Я понимал, что не могу рассказать Хейли все... Но чувствовал, что она уважает меня и мое решение, и я испытывал уважение в ответ».

Прямо в эфире Джастин поблагодарил жену за понимание и нежно признался в любви: «Хейли — именно тот человек, без которого не было бы моего нового альбома и дальнейшей истории. Она просто связывает все воедино, подкидывает мне темы. Я безоговорочно ее люблю и хочу построить с ней семью».