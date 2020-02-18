Мнение ученых: одежду какого цвета нужно носить, чтобы получить повышение
Прибавка к зарплате, новая должность, продвижение по карьерной лестнице — это желанные цели для большинства из нас. Однако просить о таком сложно и неудобно. Вместе с тем, чтобы достичь цели иногда недостаточно просто заявить о своем намерении. Позитивный ответ зависит от множества факторов. И одежды в том числе.
Не поверишь, но даже цвет может на подсознательном уровне повлиять на твоего начальника. Исследования утверждают, что люди, которые в день разговора с боссом были одеты (не поверишь) в красное чаще получали удовлетворительные ответы.
Странно то, что этот цвет часто ассоциируется со страстью, агрессией или желанием. Однако вовсе не с работой. В то же время,психологи утверждают, что красный способен показать все твои намерения и увлеченность желаемой должностью. Поэтому такая палитра работает как триггер для других людей.
Если ты планируешь просить прибавку к зарплате, подбери что-нибудь из этого списка:
Calvin Klein
Medicine
Guess
Miss Sixty
Morgan