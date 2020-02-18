Мнение ученых: одежду какого цвета нужно носить, чтобы получить повышение

Мода / Fashion news 18 февраля 2020

Cosmo

Прибавка к зарплате, новая должность, продвижение по карьерной лестнице — это желанные цели для большинства из нас. Однако просить о таком сложно и неудобно. Вместе с тем, чтобы достичь цели иногда недостаточно просто заявить о своем намерении. Позитивный ответ зависит от множества факторов. И одежды в том числе.

Не поверишь, но даже цвет может на подсознательном уровне повлиять на твоего начальника. Исследования утверждают, что люди, которые в день разговора с боссом были одеты (не поверишь) в красное чаще получали удовлетворительные ответы.

Странно то, что этот цвет часто ассоциируется со страстью, агрессией или желанием. Однако вовсе не с работой. В то же время,психологи утверждают, что красный способен показать все твои намерения и увлеченность желаемой должностью. Поэтому такая палитра работает как триггер для других людей.

Если ты планируешь просить прибавку к зарплате, подбери что-нибудь из этого списка:

Calvin Klein

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Medicine

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Guess

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Miss Sixty

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Morgan

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