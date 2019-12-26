Много звезд и алкоголя: как прошла вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис

Звезды / Новости 26 декабря 2019

Cosmo

Несмотря на громкий секс-скандал, который разгорелся вокруг принца Эндрю, его дочь принцесса Беатрис все-таки решилась отпраздновать свою помолвку с Эдоардо Мапелли-Моцци. Среди гостей, которых будущие супруги собрали в лондонском ресторане Chiltern Firehouse, были замечены Элли Голдинг, Джеймс Блант, Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттью, Джеймс Миддлтон со своей невестой Ализе Тевене и другие.

«Они были невероятно счастливы находиться в компании всех своих друзей. Они обошли всю комнату, чтобы убедиться, что им удалось поздороваться с каждым гостем», — сообщили инсайдеры изданию People.

«Это была веселая «пьяная» вечеринка. Там было много людей и все праздновали не только помолвку, но и приближающееся Рождество. Ночь была очень веселой», — добавили они.

Можем себе представить!