Багатодітний тато: 47-річний Джуд Лоу вшосте став батьком

Звезды / Новости
10 августа 2020
Cosmo

Чудові новини: як повідомляє ряд західних видань, 47-річний Джуд Лоу і його дружина, 33-річна Філіпа Коен, стали батьками. Для актора це шоста дитина, тоді як для його коханої — перша. Висновок про те, що в родині зірок вже відбулось поповнення, журналісти зробили після того, як у мережі з`явилися нові фото пари — на них Філіпа позує вже без животика. Втім, стать дитини та її ім`я новоспечені батьки розголошувати не поспішають.

Що ж, вітаємо Джуда і Філіпу з радісною подією (і, звісно ж, чекаємо подробиць!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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