Мода без кордонів: що ми будемо носити у 2021 році

Мода / Fashion news 27 апреля 2021

Cosmo

З сезону в сезон мода змінюється, підлаштовуючись під нові реалії, час та покоління. Усталені межі стираються, а на перший план виходить індивідуальність та можливість самовираження. Бачення покоління Z — вільного, сміливого, безкомпромісного та відкритого до всього нового — бренд Reserved дослідив в унікальній лімітованій колекції RE. DESIGN, над якою працював разом з представниками польського нового покоління.

Дванадцять творчих молодих людей, серед яких дизайнери, фотографи, ілюстратори, художники і не тільки брали активну участь на кожному етапі створення колекції та згодом стали її амбасадорами. RE. DESIGN — це свого роду дзеркало, в якому відображена справжня суть покоління Z.

В невимушеній, стильній та різноманітній колекції зумери (молоді люди, що народилися в період між 1997 та 2012 роками) демонструють кардинально новий підхід до моди та трендів, а також показують, які модні прийоми варті нашої уваги в 2021 році.

Жодних меж

«Мода змінюється, стиль залишається», — казала Коко Шанель. Нове покоління свідомо чи несвідомо притримується тієї ж думки, яка була сформульована легендою моди більш ніж століття тому. Gen Z стирає поняття трендів, міксуючи між собою абсолютно різні за настроєм речі. Колекція RE. DESIGN об`єднує в собі безліч трендів та стилів: від ремесла до вінтажу, від зухвалого вуличного одягу до затишного коттеджкору, який отримав нову хвилю популярності під час пандемії та точно залишиться з нами надовго. Своїми невимушеними і неймовірно стильними образами нове покоління, доводить, що класика гармонійно поєднується зі спортивним стилем, шкіра — з в’язаними речами, яскраві відтінки — зі спокійними базовими, а клітинка — з печворком.

Головне — не бути в тренді, намагаючись дотримуватися певних правил, а залишатися собою та створювати індивідуальний стиль, автентичний, неповторний та не прив’язаний до певних рамок. В тому числі, сезонних. Покоління Gen Z не ділить гардероб на літні та зимові речі — вони носять все, що їм подобається, незважаючи на правила, які диктує погода. Ось чому в колекції можна знайти багато одягу, призначеного для використання протягом усього року. Зручно, практично та свідомо — варто того, щоб взяти приклад.

Автором стильного і невимушеного кампейну колекції RE. DESIGN став фотограф Bartek Wieczorek.

Привіт з минулого

Мода циклічна — з сезону в сезон до нас повертаються тренди з минулого, які знаходять абсолютно нове прочитання. 2021 рік не стане винятком, і колекція RE. DESIGN це ще раз наочно демонструє. В жіночій лінії, натхненням для створення якої стали минулі десятиліття, домінують розкльошені моделі — спідниці-трапеції, штани кльош або довгі сукні з А-силуетами. Минулого року до нас повернувся тренд на спортивні речі, і зумери демонструють, що він залишатиметься з нами й надалі — в колекції присутні стильні спортивні елементи, серед яких рожевий спортивний костюм з вставками, яскраві худі та в`язаний набір з короткими легінсами. Молоде покоління надихається минулим, по-своєму обігруючи найгарячіші модні тренди 90-х і нульових, та зі сміливістю дивиться в майбутнє.

Творчість в деталях

Зумери, які змалку звикли до самовираження в Інтернеті, прагнуть проявляти свою індивідуальність і в офлайн-житті. Незвичайні розрізи, вінтажні візерунки, оригінальні сюжети просто на одязі (як, наприклад, на жіночому светрі з сумним і веселим смайлом від ZuzaOK), незвичайні деталі у вигляді витягнутих ниток — все це допомагає проявити своє «я» на повну та зробити образ неповторним.

У лімітований колекції Reserved можна знайти і повноцінні арт-об`єкти — такі як, наприклад, чоловічий светр з соняшниками, на який неможливо не звернути увагу, чи жіноча футболка, цілком покрита невеличкими малюнками, які можна розглядати нескінченно. «Сміливіше!» — ніби говорить нам Gen Z, і в 2021 році їхній заклик не залишиться непочутим.

Ставка на колір

Коли йдеться про повсякденний стиль, більшість з нас обирає перевірену базу — вона чудово поєднується між собою і доречна в будь-якій ситуації. Нове покоління доводить, що база виглядає ще крутіше, якщо міксувати її з яскравими речами, які просякнуті духом творчості і свободи.

В жіночій колекції можна знайти речі як базових кремового, бежевого та чорних кольорів, так і яскравого рожевого, фіолетового, різних тонів жовтого, зеленого та насиченого синього. В чоловічій лінії, яка робить акцент на невимушеність і зосереджена на вуличному стилі, переважають спокійні коричневі, сірі і чорні тони, що гармонійно поєднуються с димчато-рожевим та блакитним джинсом.

Колекція RE. DESIGN є лише початком масштабної співпраці Reserved з молодим поколінням — вона буде продовжуватися під спеціально створеним хештегом #PolishGenZ, об`єднавши спільноту цікавих представників Gen Z.

Прем`єра колекції супроводжуватиметься презентацією двох муралів, розроблених Ніною Кулик, ілюстратором та графічним дизайнером з Кракова. Вона створила ілюстровані портрети всіх дванадцяти амбасадорів RE.DESIGN, які з`являться на стінах будівель у Варшаві.

Ексклюзивна колекція RE. DESIGN доступна онлайн з 22 квітня.