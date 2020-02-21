Модный must-have 2020: кроссовки Reebok Zig Kinetica, идеально сочетающие последние тенденции и комфорт

Мода / Fashion news
21 февраля 2020
Cosmo

На смену ugly-кроссовкам этой весной пришел новый тренд — более «спокойные» спортивные модели, которые мы носим не только в зал, а и каждый день, дополняя ими casual-луки. Если ищешь подобные, обрати внимание на стильную и невероятно комфортную новинку от Reebok — кроссовки Zig Kinetica.

Особенность этой модели — необычная зигзагообразная подошва, созданная согласно технологии ZigTech. Впервые ее применили к трендовой модели кроссовок Zig Pulse еще в 2010-м. Тогда бренд Reebok открыл зигзагообразную форму подошвы как способ максимально эффективно распределить нагрузку и помочь атлетам бегать быстрее и комфортнее. Сегодняшние же Zig Kinetica — must-have не только для спортсменов, а и для модниц, которые хотят выглядеть, как настоящие звезды street style.  

Если мы все еще не убедили тебя, что тебя срочно нужны такие же, вот еще три особенности этих кроссовок, которые делают их суперкомфортными:

  • Floatride Fuel: «прыгучий» пеноматериал в подошве обеспечивает энергичную амортизацию каждый день;
  • Zig Energy Shell: зигзагообразный каркас направляет и возвращает кинетическую энергию, одновременно являясь образующим элементом дизайна;
  • Zig Energy Bands: уникальная подметка сжимается и разжимается как резинка, создавая пружинистость при отталкивании от поверхности.      

Кроссовки Reebok Zig Kinetica появятся в продаже с 21 февраля 2020 года во всех фирменных магазинах Reebok.

 

 

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