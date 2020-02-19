«Мое сердце — твое»: Дженна Деван объявила о помолвке и похвасталась огромным обручальным кольцом

Звезды / Новости
19 февраля 2020
Cosmo

Новость дня: актриса, танцовщица и бывшая жена Ченнинга Татума, Дженна Деван выходит замуж! Сегодня Дженн и ее бойфренд Стив Кази объявили о помолвке. Влюбленные одновременно опубликовали трогательные посты у себя в Instagram, в которых обменялись словами любви, а Дженна еще и похвасталась огромным обручальным кольцом — только посмотри на эту красоту!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan) 18 Фев 2020 в 7:00 PST

«Целая жизнь, чтобы любить и расти вместе с тобой… Мое сердце — твое», — подписала фото будущая невеста.

Стив же попытался передать свои чувства красивыми строчками из песни Let It Breathe группы Water Liars: «Когда ты проснешься, я поцелую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел. Когда ты проснешься, я поцелую твои глаза и скажу, что я любил тебя все эти годы».

Очень мило и трогательно, поздравляем!

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram @jennadewan
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